طواف الجزائر: يوسف رقيقي يفوز بالمرحلة الثانية

فاز الدراج الجزائري، يوسف رقيقي، بالمرحلة الثانية لطواف الجزائر-2024، التي جرت، اليوم الاثنين، بين سيدي بلعباس ومستغانم على مسافة 141 كلم، بمشاركة 74 دراجا من 16 فريقا.

وأنهى يوسف رقيقي، المحترف في نادي تيرينغانو الماليزي، السباق في المرتبة الأولى بتوقيت 3 سا 17 د 39 ثا، ليفوز بالقميص الأزرق للمرحلة الثانية، بينما حل مواطنه، حمزة ياسين (فريق مدار تيم برو)، في المركز الثالث، ليحافظ بذلك على القميص الأصفر لرائد الترتيب العام بتوقيت 6 سا 37 د 31 ثا (توقيت المرحلتين الأولى والثانية). في حين حل مايكل ميلكياس، من منتخب إريتيريا، في الصف الثالث لهذه المرحلة الثانية.

يذكر أن الدراج الجزائري، حمزة ياسين، قد أهدى الجزائر الفوز في مستهل هذا الطواف، حينما سيطر على المرحلة الأولى، أمس الأحد، بين وهران وسيدي بلعباس (142 كلم)، ليفوز بأربعة أقمصة خاصة بالمرحلة الافتتاحية: القميص الأصفر باعتباره متصدر جدول الترتيب العام، القميص الأزرق للفائز بالمرحلة، وكذا القميص الأخضر لأسرع دراج في المرحلة، وأخيرا القميص الأحمر لأحسن دراج جزائري.

ويتواصل طواف الجزائر للدراجات في طبعته الـ24، غدا الثلاثاء، بإجراء المرحلة الثالثة بين مستغانم وتنس (الشمال الشرقي لولاية الشلف) على مسافة 156 كلم.

وينظم طواف الجزائر الدولي، المسجل ضمن رزنامة دورة إفريقيا للاتحاد الدولي للدراجات، وفق القوانين المعمول بها من قبل الاتحاديتين الجزائرية والدولية، كما يجرى تحت إشراف رئيس لجنة التحكيم، البلجيكي لودو سمايرس، من الاتحاد الدولي للعبة ومفتش مكافحة المنشطات.