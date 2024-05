Tragédie des Sablettes: 7 individus placés en garde à vue

Sept individus ont été arrêtés et placés en garde à vue suite au décès par noyade de cinq enfants à la plage de "La Promenade des Sablettes" à Alger, avec ouverture d'une enquête "approfondie" sur les circonstances exactes de l'incident afin de déterminer les responsabilités des personnes impliquées, indique lundi un communiqué du procureur général près la Cour d'Alger.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet général de la Cour d'Alger informe l'opinion publique que suite au décès de cinq enfants par noyade à la plage de "La Promenade des Sablettes" le 11 mai 2024, lors de deux excursions, la première organisée par la Maison de jeunes "Chahid Mazari Lahcen" de la commune d'Aïn Boucif, et la deuxième par l'association "El Mordjane" de Médéa au profit d'enfants scolarisés, le parquet près le tribunal d'Hussein Dey a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire approfondie et minutieuse pour connaître les circonstances exactes des faits, savoir si les conditions légales et réglementaires de protection des enfants concernés par de telles activités ont été respectées, et déterminer la responsabilité de toute personne dont l'implication dans cet incident aura été prouvée," lit-on dans le document.

Les premiers résultats de l'enquête préliminaire ont conduit à "l'arrestation et au placement de sept individus en garde à vue, en attendant la finalisation des procédures d'enquête, dont les résultats seront communiqués à l'opinion publique en temps opportun", conclut la même source.