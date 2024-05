Attaf à Manama pour la réunion ministérielle du Sommet arabe

Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf est arrivé, lundi après-midi à Manama (Bahreïn), pour participer à la réunion préparatoire de la 33e session ordinaire du Sommet arabe prévu le 16 mai au Royaume de Bahreïn, pays frère, indique un communiqué du ministère.

L'ordre du jour de la réunion préparatoire portera sur "l'élaboration de projets de résolutions relatifs aux sujets qui seront inscrits à l'ordre du jour du Sommet, en tête desquels la cause palestinienne, ainsi que d'autres sujets liés à la sécurité nationale arabe, et à l'action arabe commune, dans ses dimensions politique, diplomatique, économique, social et culturelle", a précisé la même source.

Attaf aura, en marge des travaux de la réunion ministérielle, des rencontres bilatérales avec nombre de ses homologues de pays arabes frères, ajoute le communiqué.