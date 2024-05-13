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رياضة

بيتكوفيتش يستدعي مدافعا من البطولة الوطنية

13 ماي 2024 ()
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أعلن النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الإثنين، تلقي مدافعه محمد الأمين مداني استدعاء من طرف المنتخب الوطني الأول تحسبا لمباراتي غينيا وأوغندا التي تندرج ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد استدعى مداني خلال أول تربص تع إشرافه، شهر مارس الماضي، حيث شارك في مقابلة جنوب إفريقيا ضمن دولة "الفيفا" الدولية على ملعب نيلسون مانديلا، وانتهت على نتيجة التعادل 3-3.

وسيكون "الخضر" على موعد مع مقابلتين هامتين في إطار تصفيات المونديال، وذلك بمواجهة غينيا يوم الخميس 6 جوان على الساعة الثامنة مساء بملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة، ثم أوغندا يوم الاثنين 10 جوان على الساعة الخامسة مساء بملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

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