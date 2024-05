Tribunaux : Des bureaux pour la perception des pensions des divorcées

Le procureur général de la Cour d’Alger, Lotfi Boujemaa, a annoncé ce lundi l'installation de bureaux pour la perception des pensions alimentaires au niveau de chaque tribunal à travers l’ensemble des régions du pays, dans le but de suivre les demandes des femmes divorcées d’obtention des pensions alimentaires, et recouvrer tous les montants dus conformément à la loi n°24 en date du 11 février 2024.

Une action publique sera engagée contre ceux dont la négligence et le refus de payer la pension alimentaire sont établis, conformément aux procédures légales mentionnées, de manière urgente et immédiate.

Des avocats et huissiers de justice seront désignés aux frais de l'État pour suivre les affaires des concernées devant la justice.