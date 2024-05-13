جيجل .. فتح هذا الطريق الاجتنابي الهام

أشرف الوالي يشرف رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي على فتح الطريق الاجتنابي بولخماس ببلدية زيامة منصورية الرابط بولاية بجاية بعد الانتهاء من جميع الأشغال به.

وتم إنجاز أشغال هذا الطريق الاجتنابي في وقت وجيز وذلك بعد الانزلاق المسجل بالطريق الوطني رقم 43 مقطع بولخماس بلدية زيامة منصورية، أين تقرر القيام بفتح انحراف مؤقت للطريق الوطني على مسافة 2.5 كلم لإعادة فتح حركة المرور للوزن الخفيف بين ولايتي جيجل وبجاية.

وحسب بيان ولاية جيجل: "تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للمقاولات المتطوعة وكذا مقاولة الإنجاز للإسراع في استكمال أشغال الطريق الإجتنابي، ليتم الانتهاء من الأشغال في مدة وجيزة قدرت بـ 15 يوما ووضعه حيز الخدمة خلال هذا اليوم".

بالموازاة مع ذلك تتواصل عملية وضع الصفائح الحديدية ووضع الحجارة لتثبيت الأرضية وتأمين المساكن المتواجدة بالقرب من الانزلاق المسجل.

وقد أسدى الوالي تعليمات لمصالح البلدية والأمن من أجل تحرير مسار الطريق المؤدي للانزلاق بمنع توقف وركن الحافلات والسيارات والشاحنات بالمداخل، لتمكين الشاحنات المحملة بالحجارة بالعبور بكل سهولة إلى مكان الانزلاق.