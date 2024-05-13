شجار بين مبابي والخليفي

كشفت صحيفة "لو باريزيان"، عن شجار كبير بين كيليان مبابي وناصر الخليفي في ملعب حديقة الأمراء قبل مباراة باريس سان جيرمان وتولوز، الأحد في الدوري الفرنسي.

وحسب المصدر، كان رئيس نادي العاصمة الفرنسية يود التحدث مع المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لم يذكره في فيديو وداعه الذي تم بثه الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعزل الرجلان نفسيهما في غرفة بحديقة الأمراء من أجل شرح موقفهما وجهاً لوجه، وارتفعت لهجتهما بسرعة لدرجة أن الحديث كاد أن يتحول إلى اشتباك، ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن شاهد عيان قوله إن "الجدران اهتزت".

ووفق ذات المصدر فإن هذا الخلاف بين مبابي والخليفي أخر عملية إحماء الباريسيين، والتي كان لا بد من تأجيلها لمدة أربع دقائق.

وكان مبابي قد أعلن في شريط فيديو مغادرته رسميا النادي الباريسي مع نهاية الموسم، فيما أكدت عدة مصادر صحفية أن الوجهة القادمة للنجم الفرنسي ستكون ريال مدريد الاسباني.