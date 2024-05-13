بيع بالتقسيط: اتفاقية بين مصرف "السلام" و"فيات"

وقع مصرف "السلام الجزائر" اتفاقية شراكة مع شركة "فيات الجزائر" في إطار التسويق لمنتج "تيسير" لاقتناء سيارات بالنسبة للأفراد والإجارة المنتهية بالتمليك بالنسبة للمؤسسسات والمهن الحرة.

ووفق بيان مصرف "السلام الجزائر"، اليوم الإثنين، فإن "السلام تيسير" يسمح بتقسيط سداد ثمن اقتناء سيارة شرط أن تكون منتجة أو مركبة محليا.

وحسب ذات المصدر فإن صيغة التمويل "البيع بالتقسيط" معتمدة من قبل الهيئة الشرعية للمصرف؛ مع إمكانية رفع قيمة التمويل بدعم من (الزوج،الزوجة)؛ إضافة إلى تقسيط سداد يمتد من 12 إلى 60 شهرا.