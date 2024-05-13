الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في زيارة للجزائر

يشرع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، ابتداء من غد الثلاثاء، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وسيجري حامل، خلال زيارته للجزائر، يومي 14 و15 ماي الجاري، لقاءات مع وزير الطاقة والمناجم وكذا مسؤولي القطاع، يضيف ذات المصدر، مبرزا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين الجزائر ومنتدى الدول المصدرة للغاز في مجال البحث العلمي والابتكار.

وعليه، يوضح البيان، سيتم بالمناسبة وضع مخطط وبرنامج عمل، على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، لمعهد أبحاث الغاز، الذي تم تدشينه يوم 29 فيفري الفارط بالجزائر العاصمة، على هامش انعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي احتضنتها الجزائر.

وذكر البيان أن معهد أبحاث الغاز يعد مركزا رائدا للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز عبر العالم، مشيرا أنه ثمرة تنفيذ اتفاقية وقعها منتدى الدول المصدرة للغاز مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مطلع 2023، نصت على احتضان الجزائر العاصمة لمقر المعهد.