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الأردن تدعم جهود الجزائر في مجلس الأمن

13 ماي 2024 ()

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التقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني، ‪أيمن الصفدي،اليوم، على هامش أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في المنامة، في سياق التنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

ووفق بيان وزارة الخارجية الأردنية "شدد الوزيران على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف العدوان الصهيوني على غزة، والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، يضمن حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع".

كما أكد الوزيران أهمية تنفيذ حل الدولتين، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكد الصفدي تثمين الأردن للدور الذي تقوم به الجزائر بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، ودعم المملكة المطلق ووقوفها إلى جانب الجزائر في جهودها المستهدفة تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبما يخدم المصالح والقضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية.

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