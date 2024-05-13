أردوغان يجادل رئيس الوزراء اليوناني بشأن حماس

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بسبب الازدواجية بتصريحاته حول اعتبار حماس "حركة إرهابية" مؤكدا أنها "حركة تحرير لأرض فلسطين المحتلة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده الاثنين، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان: "لا أرى حماس تنظيما إرهابيا، بل على العكس، أراها أشخاصا يناضلون من أجل حماية أرضهم وشعبهم".

ولفت إلى مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني التي تقاومها حماس، مؤكدا على ضرورة إدراك هذا الأمر.

وأوضح الرئيس التركي أن إطلاق وصف تنظيم إرهابي على حركة حماس يعد مقاربة قاسية.

وأشار إلى تجاهل الكيان الصهيوني دعوات وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلتها استهداف مدينة رفح الملاذ الأخير للمدنيين، دون أي رحمة.

وشدد على ضرورة أن "يجهر المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الغربية، بصوته عاليا ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني بريء، بينهم 15 ألف طفل".

وحول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العضوية الكاملة لفلسطين، قال إنه أظهر أن مفتاح الحل الدائم يتمثل بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تتمتع بوحدة أراضيها على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: "سنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية بكل تصميم لإرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار ولزيادة الاعتراف بدولة فلسطين".

ولفت أردوغان خلال حديثه إلى وجود أكثر من ألف فلسطيني يتلقون العلاج في المستشفيات داخل تركيا.

بدوره أشار ميتسوتاكيس إلى أن الموقف اليوناني مختلف عن الموقف التركي حول القضية الفلسطينية، إلا أن ضرورة وقف إطلاق النار، هو أمر متفق عليه.

وقال ميتسوتاكيس: "لدينا اختلاف في وجهات النظر حول ما يحدث في الشرق الأوسط.. فنحن نرفض هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ونعتبر أنه السبب في دخول إسرائيل لقطاع غزة.. نحن نعتبر حماس منظمة إرهابية، ولكن تركيا موقفها مختلف".

وأضاف: "ولكننا متفقون على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة".

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن عملية برية صهيونية في رفح، ستكون "حملة غير مقبولة" بالنسبة لليونان وللمجتمع الدولي، مؤكدا الاتفاق مع تركيا بخصوص هذا الأمر.