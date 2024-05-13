الإصابة تنهي موسم مهاجم مولودية الجزائر

كشفت الفحوصات المعمقة التي أجراها مهاجم مولودية الجزائر، روماريك واتارا، عن إصابته على مستوى الأربطة المعاكسة، وهذا عقب الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة اتحاد خنشلة التي لعبت أمسية السبت واحتضنها ملعب الشهيد حمام عمار، برسم الجولة الـ25 من عمر البطولة المحترفة الأولى.

وحسب بيان النادي العاصمي، ستحرم الإصابة المولودية من خدمات المهاجم الإيفواري، الذي أنهى موسمه قبل 5 جولات عن إسدال الستار عن مشوار البطولة، حيث من المحتمل أن يغيب عن الميادين لمدة لا تقل عن الـ6 أشهر.

وتأتي هذه الإصابة في وقت غير مناسب للاعب الشاب الذي تألق في المقابلات الأخيرة مع أبناء باب الوادي، وهو الذي استقدم في فترة التحويلات الشتوية الماضية.

وتسير مولودية الجزائر بخطة ثابتة نحو تحقيق لقب البطولة حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن الملاحق قبل 5 جولات على نهاية الموسم، كما سيبحث أشبال المدرب باتريس بوميل تحقيق "الدوبلي" عندما يواجهون شباب بلوزداد في نهائي كأس الجمهورية.