آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

البويرة: حماية 100 هكتار شعير من ألسنة اللهب

13 ماي 2024 ()

38serv

+ -

تمكنت مصالح الحماية المدنية، وحدة قطاع عين بسام، 23 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، من منع انتشار حريق شب في محصول زراعي على مساحة 100 هكتار، أين تم التحكم في الحريق الذي خلف هكتارين كخسائر أولية.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة تدخلت الوحدات على الساعة 16 و28 د من أجل إخماد حريق محصول زراعي "شعير" بأولاد عليان  ببلدية عين بسام. 

وأضاف البيان أنه تم اخماد الحريق نهائيا على الساعة 16 و55 د مخلفا احتراق حوالي 2 هكتار من الشعير ومنع انتشاره إلى باقي المحصول المقدر بحوالي 100 هكتار.

وفي تدخل ثاني على الساعة 14 و55 د تمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد حريق محصول زراعي "قمح صلب" بالصوندا، بلدية البويرة.

الحريق خلف احتراق حوالي نصف هكتار من القمح و منع انتشاره إلى باقي المحصول المقدر بحوالي 50 هكتار.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    بيع بالتقسيط: اتفاقية بين مصرف "السلام" و"فيات"

    5516 قراءة
  • 3

    الجزائر تستحوذ على نصف واردات إسبانيا من الغاز

    5314 قراءة
  • 4

    مونديال 2026: هذا هو موعد لقاء أوغندا-الجزائر

    4987 قراءة
  • 5

    نفقة المطلقات.. مكاتب التحصيل تباشر عملها

    4408 قراءة