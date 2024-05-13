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وزير المجاهدين يستقبل المجاهد محمد معوش

13 ماي 2024 ()

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استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، المجاهد الرمز محمد معوش.

ووفق بيان الوزارة، أكد ربيقة التزام القطاع بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضرورة مواصلة كل البرامج التي تخدم فئة المجاهدين وذوي الحقوق.

ومن جهته، عبّر المجاهد محمد معوش في لقائه مع الوزير، عن "فخره واعتزازه بما حققته الجزائر من انتصارات على كل المستويات"، داعيا الله تعالى أن تأخذ بنات وأبناء الجزائر، العبرة من تضحيات السلف، الذين كتبوا تاريخ البلاد بأحرف من دماء وتضحيات وجهاد.

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