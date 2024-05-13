تحديث من غوغل لمواجهة ثغرة أمنية بـ "كروم"

ذكر تقرير حديث أن غوغل طرحت تحديثًا جديدًا لمتصفح "كروم" لإصلاح ثغرة أمنية صفرية تم استغلالها بشكل نشط، وفقًا لعملاق البحث.



وتؤثر الثغرة الأمنية على أحد مكونات متصفح كروم الذي يعرض محتوى الويب على شاشة المستخدم، ما يسمح للمهاجمين بالاستفادة من جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم عندما يزور موقع ويب تم إنشاؤه بشكل ضار.



وسيحتاج مستخدمو متصفح كروم على جميع الأنظمة الأساسية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى التأكد من تحديث متصفحهم إلى أحدث إصدار لضمان أمانهم.



ووفقًا للتفاصيل التي شاركتها الشركة في منشور بالمدونة ، تتضمن أحدث الإصدارات الثابتة من غوغل كروم لأنظمة التشغيل Windows وmacOS وLinux إصلاحًا لثغرة أمنية ذات تصنيف خطورة "عالٍ".



وتقول غوغل إنها قامت بتصحيح الاستخدام بعد الثغرة الأمنية المجانية المرتبطة بمكون العناصر المرئية في متصفح كروم، والتي أبلغ عنها باحث خارجي مجهول.



وسيسمح الاستخدام بعد الثغرة الأمنية المجانية للمهاجم بالوصول إلى الذاكرة خارج الحدود عندما يزور المستخدم صفحة ويب ضارة، من خلال الاستفادة من الثغرة الأمنية، وهذا من شأنه أن يسمح لهم بالوصول إلى البيانات عن بعد، أو الوصول إلى النظام والتحكم فيه.



والجدير بالذكر، أن منشور مدونة غوغل يشير أيضًا إلى أن الشركة "تدرك أن استغلال الثغرة الأمنية ونتيجة لذلك من الضروري أن يتأكد المستخدمون من أنهم يعملون على أحدث إصدار ثابت من متصفح كروم ، الإصدار 124.0.6367.201/.202 لنظامي التشغيل Windows وmacOS، والإصدار 124.0.6367.201 لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Linux.



وفى نظام التشغيل Windows، يمكن للمستخدمين الضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، ثم الضغط على مساعدة > حول غوغل كروم ، ثم الضغط على تحديث غوغل كروم إذا لم يكن هذا الزر مرئيًا، فهذا يعني أحدث إصدار تم تثبيت متصفح كروم بالفعل.



ويمكن لمستخدمي macOS أيضًا تحديد خيار تحديث متصفح كروم تلقائيًا لجميع المستخدمين في نفس القائمة للحصول على آخر التحديثات، بينما سيحتاج مستخدمو Linux إلى الحصول على تحديثات تلقائية عبر مدير الحزم الخاص بهم.