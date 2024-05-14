أمطار ورياح على هذه الولايات

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية التاسعة ليلا على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة. المسيلة، تبسة، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض والنعامة.

كما حذر ذات المصدر من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من صباح اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات تقرت، غرداية، البيض، بشار، بني عباس، تيميمون، وأدرار.