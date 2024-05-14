"أول استقالة علنية" في الجيش الأمريكي

أعلن ضابط أمريكي يعمل في وكالة استخبارات الدفاع (DIA) التابعة لوزارة الدفاع (بنتاغون)، عن الاستقالة من منصبه احتجاجا على دعم بلاده "غير المشروط" للحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وفي نص استقالته التي نشرها عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، أشار الضابط هاريسون مان إلى أن الدعم الأمريكي غير المشروط للهجمات الصهيونية على غزة أدى إلى مقتل عشرات آلاف الأبرياء من الفلسطينيين وتجويع آخرين.

وأضاف أنه يشعر وكأنه يعيش في" عالم آخر موازٍ" عندما رأى حجم دعم زملائه في وكالة استخبارات الدفاع الصهيوني وهجماتها على غزة. الضابط الأمريكي أوضح أنه ينحدر من أسرة يهودية أوروبية، وأنه عمل طيلة 13 عاما في صفوف جيش بلاده، فيما كان يعمل مؤخرا في مهمة "محلل استخبارات الشرق الأوسط”.

وأعرب عن شعوره بـ "الخزي والذنب" إزاء مشاهد "القتل والدمار الوحشية" القادمة من غزة طيلة الأشهر الماضية، مؤكدا أنه لم يكن بإمكانه مواصلة عمله متجاهلا كل ذلك. بدورها، وصفت الصحافة الأمريكية خطوة مان، بأنها "أول استقالة علنية في صفوف الجيش والمجتمع الاستخباراتي الأمريكي".

وسبق أن أضرم طيار عسكري في قيادة القوات الجوية الأمريكية النار في نفسه أمام مقر سفارة تل أبيب في العاصمة واشنطن، خلال فيفري الماضي، بغية التعبير عن تنديده بـ "الإبادة الجماعية" التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة.