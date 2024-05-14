أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الإمدادات.

ويترقب المستثمرون محركات جديدة، من بينها مؤشرات التضخم الأمريكية القادمة والتقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تقدّم مؤشرات حول الطلب على النفط.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين ، على ارتفاع بنسبة 1%، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية، بفعل مخاوف من نقص الإمدادات.

جاء ارتفاع الخامين القياسيين (برنت، وغرب تكساس الوسيط) في جلسة الإثنين وسط علامات على تحسّن الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكَين للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 05:59 صباحًا بتوقيت غرينتش ، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.14%، لتصل إلى 83.48 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ي، لشهر جوان 2024، بنسبة 0.18%، لتصل إلى 79.26 دولارًا للبرميل، وفق الأرقام التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.