العاصمة: "مير" بلدية برج البحري في الحبس

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس بالسجن مدة 5 سنوات نافذة في حق رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج البحري الحالي بولاية الجزائر بتهم التزوير في محررات إدارية.

القضية رقم 358 تخص رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج البحري الحالي المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني (ب. ن) الذي امتثل أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، رفقة متهمين آخرين بتهم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرفية، والتعدي على الملكية العقارية، واستغلال النفوذ، وسوء استعمال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، والنصب والاحتيال والتزوير في المحررات الإدارية والعرفية وتزييف جوهر المحررات الرسمية.

وبعد المداولات قضت محكمة الجنايات بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق رئيس بلدية برج البحري وإيداعه الحبس مباشرة من الجلسة، فيما تم إصدار أحكام مختلفة ضد باقي المتهمين بالسجن النافذ وغير النافذ.