الإطاحة بشبكة تهريب الرعايا الأفارقة خارج الوطن

أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تقوم بتهريب الرعايا الأفارقة خارج الوطن.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن العملية تمت بناء على استغلال معلومات واردة إلى أفراد الفصيلة مفادها أن رعايا أفارقة يتم استقبالهم بولاية البليدة من قبل جزائريين بالتنسيق مع رعيتين إفريقيتين يعدان حلقة وصل مع عناصر شبكة إجرامية، تتكفل بتحضير الرعايا الأفارقة بالجنوب للتنقل ليلا باستعمال وسائل نقل مموهة عبر عدة ولايات جنوبية وداخلية وصولا إلى ولاية البليدة مقابل مبالغ مالية مغرية.

وأضاف البيان، أن العملية مكنت من توقيف 12 شخصا مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 24و56 سنة، من بينهم رعيتان إفريقيتان، بجناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، مع حجز 12 هاتف نقال، سيارة نفعية و 4 سيارات سياحية كانت تستعمل في عمليات التهريب. وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.