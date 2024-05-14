مستغانم: توقيف أشخاص يروجون المخدرات الصلبة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم في عمليتين منفصلتين من توقيف 03 أشخاص، تترواح أعمارهم بين 31 و 41 سنة.

مع حجز كمية من المخدرات الصلبة (10.60 غ كوكايين، 03 قنينات محلول مخذر، 42 قرصا مهلوسا و84 قرصا من نوع اكستازي، بالإضافة إلى مبلغ مالي إجمالي قدره 226000 دج من عائدات الترويج، وهذا بعد معلومات مفادها وجود شخصين يقومان بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية على مستوى حيي شمومة وصلامندر،وقد تم توقيف المشتبه فيه.

وبعد تفتيش مسكنه الكائن بحي شمومة، بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم ضبط 10 غرامات من مسحوق أبيض مقسم على 10 أكياس صغيرة معدة للترويج تبين بعد إجراء الخبرة العلمية عليه أنه مادة الكوكايين، بالإضافة إلى 03 قنينات سائل مخدر و 42 قرص بريقابالين و ديباكين،حيث أفضت التحريات إلى تحديد هوية ممونه و توقيفه وحجز كمية من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 216000 دج من عائدات الترويج .

وجاءت القضية الثانية بعد عمليات الترصد لمشتبه فيه أوقف و ضبط داخل مقر إقامته بحي صلامندر على 84 قرص إكستازي و مبلغ مالي قدره 10000 دج من عائدات الترويج .

وعن قضيتي حيازة المخدرات الصلبة كوكايين والمؤثرات العقلية لغرض البيع، وحيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة،أنجز ملفان جزائيان أحيل بموجبه المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم .