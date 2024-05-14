البحرين تشيد بجهود الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية

أشاد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد، بجهود ومواقف الجزائر المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية، مثمنا جهود الدبلوماسية الجزائرية في المصادقة على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك على هامش لقائه بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، قبيل انطلاق أشغال اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري استعداداً للقمة العربية التي ستلتئم الخميس المقبل بالمملكة البحرينية، ويمثل الوزير عطاف الجزائر في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة، ويناقش الاجتماع 32 بنداً، في مقدمتهم القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني ومستجداته، وتطورات الأوضاع في كل من لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال وجزر القمر وجيبوتي.

ويتضمن جدول أعمال القمة بحث ملف السد الإثيوبي، ومنتظر أن يصدر قرار في هذا الصدد يؤكد الدعم العربي الكامل لمصر والسودان في حقوقهم المائية بنهر النيل.