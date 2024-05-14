الرئيس المدير العام لـ "سوقرال" : "هذه خدماتنا الرقمية"

كشف الرئيس المدير العام لشركة استغلال وتسيير المحطات البرية "سوقرال"، فارس تازرارت، عن مجموعة من الخدمات الرقمية دعمت المؤسسة مؤخرا في سياق تطوير خدمات النقل البري المقترحة من على الزبائن، مشيرا إلى إطلاق منصة جديدة اسمها "محطتي"، وهو عبارة عن تطبيق طوّر من طرف إطارات المؤسسة، يسمح بالاطلاع على برنامج الرحلات آنيا.

وفي السياق ذاته، أطلقت المؤسسة خدمة جديدة بداية من السداسي الثاني من السنة الماضية، لاقتناء الزبائن التذاكر عبر النت، من خلال استخدام مختلف البطاقات البريدية والبنكية، وهي الوتيرة التي استمرت خلال السنة الجارية في سياق العمل على رقمنة المؤسسة، عبر إطلاق خدمة أخرى لتحديد الحافلات بواسطة شبكة الأنترنت، ومراقبة اقتراب وصول الحافلات إلى المحطة من البيت.

وأوضح الرئيس المدير العام أنّ هذه الخدمة من شأنها تسهيل استعمال وسائل النقل والحافلات التابعة لمؤسسة سوقرال، لاسيما بالنسبة للزبائن المقيمين خارج المدن الكبرى، وبالتالي تفادي الانتظار لساعات وصول الحافلة على قارعة الطريق في مختلف الظروف المناخية، بالإضافة إلى معرفة مجموعة من المعلومات المهمة حول الرحلة، على غرار عدد الأماكن المتبقية وسعر التذكرة وغيرها.

كما طوّرت المؤسسة ركن جديد "أس أو أس" خطر لتمكين المواطنين من التبليغ على مختلف التجاوزات، وتتم العملية من خلال ارسال اسم الناقل والرقم التسلسلي للناقل وصورة على التذكرة لتصل إلى الاستماع لتوجه مباشرة إلى مختلف الجهات الرقابية والأمنية، واتخاذ الإجراءات التي تصل حتى تعليق خط النقل، مشيرا إلى أنّ المنصة سجلت منذ إطلاق هذا الركن 934 تبليغ واعتبره رقم يدل على انخراط المواطنين في استعمال هذا النوع من التقنيات.

وكشف المسؤول الأول على "سوقرال" تسجيل بيع 34 ألف تذكرة إلكترونيا خلال سنة 2023، وهو رقم اعتبره مهم بالنسبة للمؤسسة، بالإضافة إلى تسجيل 283 من منصة "بلاي ستور"، وهي العملية التي ستتواصل في السنة الحالية من خلال تعميم هذا التطبيق على 74 محطة برية لخاضعة لتسيير مؤسسة سوقرال.

في نفس السياق أطلقت مؤسسة سوقرال الشبابيك الذكية على مستوى المحطات البرية الكلاسيكية، تضعها المؤسسة في خدمة الزبائن لاقتناء التذاكر عبر البطاقة البريدية أو البنكية، وهي الخدمة المتوفرة حاليا على مستوى الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة، وكشف أن المؤسسة تعتزم تعميم هذا النوع من الخدمات 15 محطة برية جديدة خلال 2024.

سعيد بشار