جريمة قتل بالبليدة

توفي صبيحة اليوم شاب ثلاثيني متأثرا بنزيف حاد، تعرض له، إثر جريمة قتل جديدة في أقل من أسبوع ارتكبت في حقه، بأحد الأحياء الشعبية في بني تامو، فيما أصيب ثان بجروح خطيرة، استدعت خضوعه لعملية جراحية لإنقاذه.

وأفادت المعلومات المتوفرة لدى" الخبر"، بأن الجريمة وقعت لأسباب تافهة، فقد فيها الجاني السيطرة على أعصابه، ليقدم على فعلته.

وفي مركز المدينة بساحة الحرية، عثر على جثة ستيني، صبيحة أمس، بمحيط معرض الربيع البليدي، وكشفت المعلومات الأولية، أنه تعرض إلى سكتة قلبية عجلت بوفاته، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا، لتحديد الأسباب الحقيقية من وراء الحادث.