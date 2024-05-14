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الجزائر ـ إيطاليا: توقيع اتفاقية للتعاون في التكوين الأكاديمي والبحث العلمي

14 ماي 2024 ()

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أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم رفقة وزيرة الجامعة والبحث الإيطالية انا ماريا برنيني، بمقر الوزارة على مراسم توقيع اتفاقية بين الوزارتين تقضي؛ بالتعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين الأكاديمي وتقوية الشراكة في مختلف المجالات البيداغوجية.

وزير التعليم العالي كمال بداري تحدث عن أهمية هذه الاتفاقية في العمل مع وزارة الجامعة والبحث الإيطالية، في إرساء التعاون لصالح تكوين الطلبة في الميادين البيداغوجية والرياضية والثقافية للذهاب نحو جامعة الجيل الرابع، وهو ما أكدت عليه أيضا وزيرة الجامعة والبحث الإيطالية انا ماريا برنيني بتشديدها على وضع أول خطوة نحو التعاون بين البلدين في مجالات البحث العلمي والتكوين الأكاديمي، على أن تتسع مجالات التعاون في ذات المجال مستقبلا.

 

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