أبو الغيط: الاحتلال ارتكب فظائع وجرائم وتطهير عرقي في غزة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن "مشاعر الانتقام الأسود تمكنت من قادة الاحتلال حتى فقدوا أساسيات الحس البشري وارتكبوا فظائع وجرائم وتطهير عرقي في غزة".

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، لأعمال القمة 33 في البحرين، أن "الجريمة مكتملة الأركان، وهي ليست جريمة قتل فحسب، بل اغتيال كامل لمجتمع بتمزيق نسيجه وتدمير مقدراته ومؤسساته بشكل كامل، بحيث لا تصير هذه الأرض قابلة للحياة، ويدفع الناس دفعا للفرار من ملاذ إلى آخر".

وقال "هذا العدوان هو وصمة عار ليس على جبين الاحتلال، بل على جبين العالم الذي يقبل بأن تجرى هذه الجرائم في هذا الزمان، وأن تمتد شهورا طويلة قبل أن تطالب بعض الدول بوقف فوري لإطلاق النار".

وتابع "عرف العالم أن الاستقرار الإقليمي يظل هشا وقابلا للانفجار طالما ظلت المشكلة الفلسطينية قائمة من دون حل، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي لتحقيق الاستقرار".

وأوضح أن الجهد العربي تحرك في هذا الصدد على مستويين، الأول وقف الحرب فورا وإغاثة أهل غزة ودعم صمودهم، والثاني العمل من أجل تحقيق رؤية الدولتين وخلق مسار لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67.

وشدد على "السعي لحشد التأييد للاعتراف بفلسطين ليس كإجراء رمزي، لكن كجزء من مسار له معالم واضحة يفضي إلى مؤتمر دولي تشارك فيه كل الأطراف المقتنعة بحل الدولتين".