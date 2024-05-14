هذه هي تواريخ إجراء مسابقات شهادة الدراسات الطبية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواريخ إجراء مسابقات الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية وكذا امتحاناتها الوطنية للسنة الأولى أو التخرج للدورة العادية والاستدراكية.

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة، وامتحانات شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وأيضا للسنة الأولى للإقامة، وكذا الالتحاق بالإقامة أو التخصص.

وحدد القرار رقم 436 المؤرخ في 18 أفريل الفارط تواريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية الخاصة أو ما يعرف بالإقامة والتخصص بعنوان السنة الجامعية 2024/2025 يوم 12 أكتوبر 2024 لمسابقة الطب و13 أكتوبر لمسابقة طب الأسنان و14 أكتوبر لمسابقة الصيدلة في جميع كليات الطب 15 المنتشرة على المستوى الوطني من بينها ثلاث كليات بالجنوب إضافة إلى كلية الصيدلة بالجزائر العاصمة، في انتظار تحديد عدد المناصب والتخصصات المفتوحة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتضمن القرار رقم 435 المؤرخ في 18 أفريل الماضي برمجة مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا بعنوان السنة الجامعية 2024/2025 ، يوم السبت 19 أكتوبر 2024 بكلية الطب بورقلة، طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2019 المحددة لشروط وكيفيات التحاق الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية في المؤسسات والإدارات العمومية التابعة لقطاع الصحة والواقعة في مناطق الجنوب والهضاب العليا بالتكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة، وفتح عدد من المناصب في عدة تخصصات للممارسين الطبيين العاملين في ولايات الجنوب والهضاب العليا .

أما القرار رقم 434 المحدد لتاريخ إجراء امتحانات شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب والصيدلة وطب الأسنان فبرمج الدورة العادية لهذه الشهادة من الفاتح إلى 12 ديسمبر 2024 والدورة الاستدراكية من 26 جانفي إلى 6 فيفري 2025، طبقا للقرار رقم 1137 المؤرخ في 4 نوفمبر 2015 المتضمن تنظيم طور التكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة ويحدد كيفيات تقييمها والتدرج فيها، وكذا القرار رقم 1271 المؤرخ في 27 سبتمبر 2023 المحدد لقواعد تنظيم اللجان البيداغوجية الجهوية والوطنية للتخصص في العلوم الطبية وسيرها .

من جهته حدد القرار رقم 433 المؤرخ في 18 أفريل الفارط تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية للسنة الأولى للإقامة بعنوان السنة الجامعية 2023/2024 من 22 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2024 للدورة العادية، ومن 3 إلى 14 نوفمبر 2024 للدورة الاستدراكية على مستوى 15 كلية للطب للأطباء المقيمين الناجحين في مسابقة العام الفارط من أجل الانتقال إلى السنة الثانية في التكوين الإقامي.