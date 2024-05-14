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مجتمع

مواطنون بالسوقر يحتجون للمطالبة بتسوية سكناتهم

14 ماي 2024 ()
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نظم، اليوم، عدد من مواطني بلدية السوقر وقفة سلمية، للمطالبة بتسوية وضعية السكنات التي يقيمون بها منذ ثلاثة عقود، برسم برامج مختلفة منعا  البناء على قطع أرضي وسكنات معلمين متنازل عنها من طرف مصالح البلدية.

ورفع المحتجون لافتات معبرين فيها عن مطالبهم، "تسوية سكنات المعلمين المتنازل عنها من طرف البلدية" و"30 سنة بركات" في إشارة منهم لمرور هذه المدة الزمنية دون أن يتحصلوا على عقود الملكية والدفاتر العقارية للسكنات وقطع الأراضي التي يقيمون فيها.

ومن بين التجمعات السكانية غير المستواة وضعيتها الإدارية، ذكر المحتجون، حي شواط محمد، طريق الفايجة 72 قطعة، الحمري، مجاط، عين السبع، و بلغويني بمدينة السوقر.

 

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