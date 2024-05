Les dates des concours d'accès à la formation des études médicales spécialisées

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé les dates des concours d'accès à la formation pour l'obtention du Diplôme des études médicales spécialisées (DEMS) ainsi que les examens nationaux pour la première année ou pour la fin de cycle, pour les sessions ordinaires et de rattrapage.

Les concours d'accès aux études médicales spécialisées, résidence et spécialisation, auront lieu du 12 octobre 2024 pour les concours de médecine. Pour ce qui est des concours de médecine dentaire, ils auront lieu à partir du 13 octobre 2024, alors que le concours de pharmacie, il sera organisé le 14 octobre 2024.

Ces concours se dérouleront dans les 15 facultés de médecine réparties sur le territoire national, y compris trois facultés situées dans le sud du pays et la faculté de pharmacie à Alger.

Le nombre de postes et les spécialités ouvertes seront déterminés en coordination avec le ministère de la Santé.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a aussi indiqué dans son communiqué que les concours spécifiques pour les régions du sud et des hauts plateaux auront lieu à partir du 19 octobre 2024.

A ce propos, la même source a précisé que le concours d'accès à la formation pour l'obtention du DEMS à la faculté de médecine de Ouargla, il se tiendra conformément à l'instruction ministérielle commune du 27 octobre 2019, qui fixe les conditions et modalités d'accès des médecins généralistes praticiens de la santé publique dans les établissements et administrations publiques relevant du secteur de la santé situés dans les régions du sud et des hauts plateaux à la formation pour l'obtention du DEMS.

La session ordinaire des examens du Diplôme des études médicales spécialisées (DEMS)se tiendra selon le même communiqué du 1er au 12 décembre, alors que la session de rattrapage se déroulera du 26 janvier au 6 février 2025, précise la même source.

La session ordinaire des examens de la première année de résidence se déroulera du 22 septembre au 3 octobre 2024, pendant que la session de rattrapage du 3 au 14 novembre 2024.

Ces examens se dérouleront dans les 15 facultés de médecine pour les médecins résidents ayant réussi le concours de l'année dernière afin de passer en deuxième année de formation en résidence.

Ces mesures sont mises en œuvre conformément à une série de décisions et règlements visant à organiser et évaluer la formation en études médicales spécialisées, garantissant ainsi une formation de haute qualité pour les médecins et les praticiens de la santé en Algérie, conclut le communiqué.