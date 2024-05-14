قضية الرجل المختطف بالجلفة .. بيان النيابة

أصدرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص القضية التي تصنع الحدث منذ يوم أمس والمتعلقة بالعثور على رجل مختطف منذ 30 سنة في ولاية الجلفة.

وجاء في البيان: "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الرأي العام أنّه بتاريخ 12 ماي 2024 في حدود الساعة الثامنة مساءً (20.00) تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقديد - دائرة -الشارف - شكوى المدعو (ب.ل) ضد شخص مجهول على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بأن شقيق الشاكي المدعو (ب.ع) المفقود منذ قرابة 30 سنة متواجد في منزل جارهم المدعو (ع.ب) ببلدية القديد داخل زريبة أغنام".

وأضاف ذات البيان: "إثر هذا البلاغ أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمّق وانتقال عناصر الضبطية القضائيّة إلى المنزل المذكور، وفعلاً تم العثور على الشخص المفقود المدعو (ب.ع) وتوقيف المشتبه فيه مالك المسكن البالغ من العمر 61 سنة".

وختم البيان: "كما أمرت النيابة العامة المصالح المختصة بالتكفّل الطبي والنفسي بالضحية وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة فور انتهاء التحقيق وسيتم متابعة مرتكب هذه الجريمة النكراء بكل الصرامة التي تقتضيها قوانين الجمهورية".