Algérie et l’Italie signent un accord de coopération en formation académique et recherche scientifique

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a supervisé ce mardi, en compagnie de la ministre italienne de l'Université et de la Recherche, Anna Maria Bernini, la cérémonie de signature d'un accord entre les deux ministères.

Cet accord vise à renforcer la coopération dans les domaines de la recherche scientifique, de la formation académique et à consolider le partenariat dans divers domaines pédagogiques.

Le ministre Kamel Baddari a souligné l'importance de cet accord pour travailler avec le ministère italien de l'Université et de la Recherche, en mettant l'accent sur la formation des étudiants dans les domaines pédagogiques, sportifs et culturels, afin de progresser vers l'université de la quatrième génération.

Pour sa part, la ministre Anna Maria Bernini a affirmé que cet accord représente une première étape vers une coopération accrue entre les deux pays dans les domaines de la recherche scientifique et de la formation académique, avec l'intention d'élargir ces domaines de coopération à l'avenir.

Cet accord reflète l'engagement des deux pays à renforcer leurs relations bilatérales et à échanger des connaissances et des expériences pour atteindre un développement mutuel dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.