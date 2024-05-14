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رسالة من الرئيس تبون إلى سلطان عمان

14 ماي 2024 ()

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حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية، مساء اليوم بمسقط عاصمة سلطنة عمان، حاملاً رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطان هيثم بن طارق.

ووفق بيان وزارة الخارجية "تندرج هذه الزيارة في إطار التواصل والتنسيق بين قائدي البلدين، تجسيداً لما يحذوهما من إرادة مشتركة وطموح متبادل لإضفاء حركية جديدة على علاقات الأخوة بين الجزائر وسلطنة عمان وما يجمع بينهما من رصيد تاريخي متميز ومن روابط تفاهم وتعاون سمتها التوافق السياسي البناء والشراكة الاقتصادية النافعة".

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