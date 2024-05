Le parquet se prononce sur l’affaire de l’homme disparu à Djelfa

Le parquet près la cour de Djelfa a rendu public ce mardi un communiqué concernant l'affaire d’un homme enlevé depuis 30 ans dans la wilaya de Djelfa.

La même instance de justice a indiqué que « conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur général près la Cour de Djelfa informe l'opinion publique de ce qui suit :

Le 12 mai 2024, aux environs de 20h00, les services de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Kdid - daïra de Charef - ont reçu une plainte de (B.L) contre x. Il l'accuse de diffamation sur les réseaux sociaux, prétendant que le frère du plaignant, (B.A), disparu depuis près de 30 ans, se trouvait dans la maison de leur voisin, (A.B), à Kdid, dans une bergerie.

Suite à cette plainte, le procureur de la République près le tribunal d'El Idrissia a ordonné à la Gendarmerie nationale d'ouvrir une enquête approfondie.

Les éléments de la police judiciaire se sont rendus sur place et ont effectivement retrouvé la personne disparue, (B.A) et le suspect, propriétaire de la maison, âgé de 61 ans, a été arrêté.

Le parquet a, également, ordonné aux services compétents de prendre en charge médicalement et psychologiquement la victime.

Le suspect sera présenté au parquet dès la fin de l'enquête, précise le communiqué qui a ajouté que l'auteur de ce crime odieux sera poursuivi avec toute la rigueur requise par les lois de la République.