فتح التسجيلات لاقتناء هذه الصيغة من السكنات

أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني أو خارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر بأنه سيتم فتح وإعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في الجزائر العاصمة.

ووفق البيان فإن المؤسسة فإن المواقع التي سيتم إعادة فتحها هي:

موقع 51 فيلا رويبة: مساحة الفيلا 254.44 متر مربع.

موقع 15 مسكن ترقوي حر الحراش: يشمل الموقع شقق ذات ثلاثة غرف، تتراوح مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 80.8 متر مربع إلى 96.05 متر مربع.

موقع 48 مسكن ترقوي حر درقانة: يشمل الموقع شقق من نوع ثلاثة غرف وأربعة غرف، مساحة شقة ذات ثلاثة غرف 85.9 متر مربع، مساحة شقة ذات أربعة غرف 106.15 متر مربع.

موقع 32 مسكن شبه جماعي ديار الغرب عين طاية: يشمل الموقع شقق من نوع أربعة غرف، شقق مزدوجة ذات ستة غرف وشقق مزدوجة ذات سبعة غرف، مساحة شقة ذات أربعة غرف 156.9 متر مربع، تتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات ستة غرف من 228.59 متر مربع إلى 268.54 متر مربع، تتراوح مساحة شقة مزدوجة ذات سبعة غرف من 242.24 متر مربع إلى 316.66 متر مربع.

ووفق ذات البيان فإن التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة: https://www.enpi.dz .

وسيكون التسجيل ابتداء من يوم الخميس 16 ماي 2024 على الساعة 11:00 صباحا.