الطارف: 3 سنوات حبس في حق مروج للمؤثرات العقلية

في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها خاصة ما تعلق منها بمكافحة ترويج المواد المخدرة، تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات من الإطاحة بمروج للمؤثرات العقلية ينشط على مستوى مدينة بوثلجة (ولاية الطارف) وأسفرت العملية على حجز كمية من المؤثرات العقلية.

المعني يبلغ من العمر 20 سنة ينحدر من نفس المنطقة أين تعود الوقائع إلى معلومات تحصلت عليها ذات الفرقة بخصوص وجود أحد الأشخاص معروف بسلوكه الإجرامي يشتبه في قيامه بترويج المخدرات بأحد أحياء مدينة بوثلجة ومن خلال خطة أمنية مدروسة تمكنت من توقيفه على مستوى أحد أحياء الشعبية بمدينة بوثلجة مع ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ310 قرص مؤثر عقلي وقارورتي سائل مؤثر عقلي.

بعد الانتهاء من التحقيق معه وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية واستيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجز ضده ملف قضائي، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة يجرم حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة أين صدر في حقه حكم قضائي بـ3 سنوات حبس نافذة مع إيداعه مؤسسة إعادة التربية.