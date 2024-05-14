حجز 1440 قرص مهلوس ببرج الغدير

تمكن أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببرج الغدير جنوب شرق برج بوعريريج من توقيف شخص خطير ينشط في ترويج المهلوسات، باستغلال المعلومات الواردة للشرطة القضائية، التحريات انتهت بتوقيف المتهم وحجز 1440 قرص مهلوس من صنع أجنبي بمنزله بعد استصدار أمر بالتفتيش من وكيل الجمهورية، و12 ألف دينار من عائدات البيع.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيه عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد البيع أحيل بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي، وتم إيداعه الحبس المؤقت.