هذا موعد استلام محطة تحلية مياه البحر بوهران

أكد والي ولاية وهران، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، أن محطة تحلية المياه الرأس الأبيض بعين الكرمة (دائرة بوتليليس) ستدخل مرحلة التجريب شهر أكتوبر 2024 والاستلام النهائي شهر ديسمبر من ذات السنة.

وخلال زيارة ميدانية للوقوف على مدى تقدم أشغال، اليوم الثلاثاء، أعرب الوالي عن ارتياحه لوتيرة سير المشروع، كاشفا أن نسبة تقدم أشغال هياكل وبناءات المحطة بلغت 75 بالمئة (الهندسة المدنية).

ووفق بيان ولاية وهران، ذكر المسؤول التنفيذي الأول بأهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي استفادت منه ولاية وهران، في إطار البرنامج الاستعجالي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى تخليص الساكنة من مشكل التزود بالمياه.

ويشرف على إنجاز المشروع فروع مجمع "سوناطراك"، ممثلة في الشركة الجزائرية للطاقة، الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، المؤسسة العمومية للأشغال البترولية الكبرى ومجمع "كوسيدار".