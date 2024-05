Ouverture des inscriptions pour l’acquisition de ces logements

La Société Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) a informé tous les citoyens résidant sur le territoire national ou à l'étranger, désireux de postuler pour l'acquisition de logements du programme promotionnel libre, que le site web de l'ENPI sera ouvert pour les inscriptions dans la wilaya d'Alger.

Le communiqué de l'ENPI précise que les sites qui seront réouverts sont les suivants :

Site des 51 villas à Rouïba : Superficie des villas : 254,44 mètres carrés.

Site des 15 logements promotionnels libres à El Harrach :

Types de logements : Appartements de trois pièces.

Superficie des appartements : Entre 80,8 et 96,05 mètres carrés.

Site des 48 logements promotionnels libres à Dergana :

Types de logements : Appartements de trois et quatre pièces.

Superficie des appartements de trois pièces : 85,9 mètres carrés.

Superficie des appartements de quatre pièces : 106,15 mètres carrés.

Site des 32 logements semi-collectifs à Diar El Gharb, Aïn Taya :

Types de logements : Appartements de quatre pièces, duplex de six pièces et duplex de sept pièces.

Superficie des appartements de quatre pièces : 156,9 mètres carrés.

Superficie des duplex de six pièces : Entre 228,59 et 268,54 mètres carrés.

Superficie des duplex de sept pièces : Entre 242,24 et 316,66 mètres carrés.

L'inscription se fait via le site officiel de l'ENPI : https://www.enpi.dz.

Les inscriptions débuteront le jeudi 16 mai 2024 à partir de 11h00.