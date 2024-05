Evasion d’un détenu en France

Un fourgon pénitentiaire, qui s'occupait du transfert d'un détenu, a été attaqué ce mardi matin au niveau du péage d'Incarville dans l'Eure.

Deux agents pénitentiaires sont morts et trois autres sont blessés après l'attaque, selon des médias français. Le détenu, Mohamed Amra, a pris la fuite avec les assaillants.

Trois agents pénitentiaires ont été tués dans l'attaque de leur fourgon qui transportait le détenu entre Rouen et Evreux. Les malfaiteurs ont tué trois agents pénitentiaires en s'attaquant à leur fourgon au péage d'Incarville, dans l'Eure.

Selon une source proche du dossier, la date de son audition était prévue de longue date. Elle suivait de quelques jours son procès pour « vol avec effraction » qui s’est tenu le 7 mai dernier devant le tribunal correctionnel d’Evreux. Une audience en prévision de laquelle Mohamed Amra avait été transféré de la prison des Baumettes à Marseille vers la Normandie.

Au terme de ce procès, Mohamed Amra avait été condamné à une peine de 18 mois de prison pour une série de cambriolages commis de nuit en 2019 dans des magasins dont un Intermarché où il avait dérobé 200 bouteilles d’alcool avec un complice et deux restaurants de la périphérie d’Evreux pour des butins de 5000 et 2 500 euros.