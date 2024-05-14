الرئيس تبون رجل "يحمل رؤية رائعة لمستقبل الجزائر"

أكد عمدة مدينة مرسيليا، بينوا بايان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رجل "يحمل رؤية رائعة لمستقبل بلده".

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية، قال بايان أن اللقاء كان "حميميا"، واصفا رئيس الجمهورية بـ "الرجل الفخور والملم بالتاريخ وتفاصيله ويحمل رؤية رائعة لمستقبل بلده".

وأضاف أن اللقاء سمح بالتطرق إلى "الأوضاع والمستجدات والتطورات الحاصلة في العالم" وكذا إلى زيارته إلى جزائر التي تعد "جد مهمة"، مثلما قال.

وأكد أنه اختار الجزائر ك "أول وجهة" له خلال عهدته، التقى خلالها مع الشباب الجزائري الذي وصفه بأنه "شباب ناجح ومبدع ويرفع التحدي" كما التقى مع "أشخاص مميزين يحبون وطنهم ويؤمنون بالتطور الاقتصادي للجزائر".

وأوضح في هذا الصدد، أن زيارته إلى الجزائر تعد "فرصة لحث أرباب الأعمال من البلدين على التقرب أكثر".