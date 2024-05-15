هذه توقعات الطلب على النفط خلال 2024

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري (2024) بمقدار 140 ألف برميل يوميًا، فيما رفعت تقديرات للعام المقبل.

وأرجعت وكالة الطاقة خفض توقعاتها للعام الحالي إلى انكماش الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بينما رفعت الوكالة توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2025 إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.1 مليون برميل يوميًا في توقعات تقرير الشهر الماضي.

كما توقعت ارتفاع المعروض العالمي من النفط خلال العام الجاري بمقدار 580 ألف برميل يوميًا ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 102.7 مليون برميل يوميًا، بدعم زيادة الإنتاج في دول خارج أوبك+ بكمية 1.4 مليون برميل يوميًا.

وفي المقابل، من المتوقع تراجع إنتاج دول أوبك+ بمقدار 840 ألف برميل يوميًا، في حالة استمرار تطبيق التخفيضات الطوعية، وفق تقرير سوق النفط الشهري.

وبحسب تقرير سوق النفط الشهري، رصده موقع الطاقة، من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، مقابل 1.2 مليون برميل يوميًا في توقعات الشهر الماضي.