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في سابقة.. 21 جامعة جزائرية في تصنيف "تايمز"

15 ماي 2024 ()

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تضمن تصنيف "التايمز" الأخير للجامعات الشابة (أقل من 50 سنة)، 21 جامعية جزائرية، لأول مرة في تاريخ التصنيفات العالمية ذات المصداقية المشهود لها.

 وحسب موقع التايمز البريطاني  للجامعات الناشئة، فقد احتلت جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس المرتبة الأولى، تلتها جامعات باجي مختار بعنابة وفرحات عباس (سطيف1)، في المرتبة الثالثة.

 كما تضمن التصنيف الحديث (إصدار 2024) كل من جامعات البليدة 1، الشلف، بومرداس، قالمة، ورقلة، تيزي وزو، مستغانم، المسيلة، تلمسان، باتنة 2، بجاية، بسكرة، جيجل، الأغواط، معسكر، جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران، وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة. 

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