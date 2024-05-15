أسعار النفط ترتفع..

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية بفضل توقعات بزيادة الطلب.

بحلول الساعة 06:45 صباحًا بتوقيت الجزائر، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.74 بالمائة، لتصل إلى 82.99 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر جوان 2024، بنسبة 0.79 بالمائة، لتصل إلى 78.64 دولارًا للبرميل.

وتلقّت أسعار النفط الدعم من المخاوف بشأن إمدادات النفط الكندية، إذ يقترب حريق الغابات، من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا التي تنتج 3.3 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد.