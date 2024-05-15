الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ترفع العقوبة على تونس

قررت الوكالة الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات رفع العقوبة على تونس بمفعول فوري، بعد التأكّد من مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية عن قرار رفع العقوبة بعد استكمال كافة الترتيبات التي تسمح بمطابقة المعايير الدولية المطبقة في مجال مكافحة المنشطات. وكانت الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات قد سلطت عقوبة بعدم رفع العلم التونسي في المنافسات الأولمبية، بما فيها أولمبياد باريس هذا الصيف، ونفذت فعلا هذه العقوبات حيث تم حجب العلم التونسي عند تتويج عداءة تونسية بالبرونزية في منافسة إفريقية في أنغولا.

وقبل أيام تم حجب العلم التونسي في منافسة السباحة أقيمت في العاصمة التونسية، ما أثار غضب الرئيس قيس سعيد الذي انتقل إلى مسبح رادس حيث كانت تقام المنافسات وعبر عن سخطه لما وقع.

وقرر سعيد فتح تحقيق إداري وقضائي بحق المتورطين في حجب العلم، وتم حل الاتحادية التونسية للسباحة ووضع رئيسها وموظفين آخرين قيد السجن المؤقت.