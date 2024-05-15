إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من الكيف عبر المغرب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 ماي 2024، عبر كامل التراب الوطني:

ووفق بيان لوزارة الدفاع، فإن الإرهـابي "أ. شيدا" المدعو "عبد الحق" سـلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية مـن الذخيرة.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (09) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (110) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (310) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، ضبط (3,370) كيلوغراما من مادة الكوكايين و(194279) قرصا مهلوسا، يضيف المصدر.

وأضافت الوزارة أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت (326) شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام، وضبطت (56) مركبة و(132) مولدا كهربائيا و(107) مطارق ضغط و(12) جهازا للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف (39) شخصا آخر وضبط (11) بندقية صيد و(06) مسدسات آلية و(57788) لترا من الوقود و(81) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(77) قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (26) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (157) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، حسب ذات المصدر.