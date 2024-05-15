مستغانم: شبكة إجرامية زرعت الرعب في قبضة الشرطة

وضعت شرطة الأمن الحضري الثامن بمستغانم، في عمليات منفصلة حدا لنشاط 05 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 21 و 26 سنة، متورطين في قضايا تكوين جماعة أشرار، والسرقات من داخل مساكن، ومحلات تجارية، وورشات بالعنف، على مستوى حي خروبة بمستغانم، وهذا بناء على شكاو من ضحايا تفيد تعرضهم لفعل السرقة، من داخل ورشة طالت مجموعة من الأغراض المتمثلة في قاطعة سيراميك، وواصلة كهرباء، وبراغي، وكذا مفاتيح ومطرقات وأغراض أخرى.

أما السرقة الثانية فكانت من داخل مسكن طالت سخان ماء، وثريا وأواني منزلية، إلى جانب قارورتي غاز بوتان ومبلغ مالي قدره 8000 دج و كمية سجائر بقيمة 7000 دج من داخل محل تجاري، كما تقدم بالمقابل ضحية رابع سرق هاتفه بالعنف بواسطة سلاح أبيض مع إصابته بعدة جروح على أنحاء متفرقة من جسده من قبل الفاعل.

وفور تلقي عناصر ذات الأمن الحضري شكاوى الضحايا تم تكثيف البحث على الجناة إلى غاية توقيف أحد الأشخاص و بحوزته مجموعة من الأغراض محل السرقة،ليتبين أنه متورط في السرقات السالفة الذكر،لينجز ضده ملفات إجراءات جزائية قدم بموجبها أمام العدالة.

عملية أخرى عالجتها ذات الفرقة بعد شكوى تقدم بها ضحيتان تعرض مساكن و مخزن لفعل السرقة طالت أغراض و أجهزة مختلفة ( خمسة أجهزة تلحيم،وثلاث أجهزة تسخين الغرف، وثاقبة،بالإضافة إلى آلات تقطيع الحديد،والخشب،والسيراميك) واستطاعت الضبطية القضائية من إيقاف أحدهما و استرجاع بعض المسروقات.