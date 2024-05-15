غليزان: القبض على سراق الدراجات النارية

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص في حالة تلبس بسرقة لواحق مركبات، بعد شكوى تلقتها ذات المصالح من ضحيتين تعرضا إلى سرقة لواحق مركبتهما من قبل شخص مجهول.

واستغلالا للمواصفات المقدمة من قبل الضحيتين، تم تحديد هوية الفاعل ليتم توقيفه في حالة تلبس بسرقة أحد لواحق المركبات مع استرجاعها.

وفي نفس السياق تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول من توقيف شخصين يحترفان سرقة الدراجات النارية مع استرجاع دراجة نارية محل سرقة.

وخلال عملية تفتيش أحد مساكن المشتبه فيهما تم العثور على محرك و قطع غيار و أجزاء الدراجة النارية محل سرقة.وقد تم إنجاز ملف إجرائيين قضائيين ضد السالفي الذكر، وقدما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.