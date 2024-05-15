السلطان هيثم يستلم رسالة الرئيس تبون (فيديو)

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الاربعاء، بمسقط عاصمة سلطنة عمان، من قبل السلطان هيثم بن طارق، حيث سلّمه الرسالة الخطية التي وجهها إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مقرونةً بتحياته الأخوية وتمنياته الخالصة بدوام التقدم والنماء لسلطنة عمان وشعبها الشقيق.

ووفق بيان وزارة الخارجية، فإن اللقاء شكل فرصة لاستعراض العلاقات الجزائرية-العمانية وما يطبعها من تميز في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا آفاق تعزيزها وتوطيدها في ظل ما تحظى به من عناية خاصة من لدن قائدي البلدين الشقيقين وفي أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل حول تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وبالخصوص ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى جانب المستجدات في منطقة الساحل الصحراوي.

وحمَّل السلطان هيثم بن طارق، الوزير أحمد عطاف، نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثنياً بصفة خاصة على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي تحت قيادة الرئيس دفاعاً عن مصالح الأمة العربية ونصرة لقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية.