مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، تنفيذا لأحكام القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروات الغابية الصادر في ديسمبر 2023.

ووفق بيان مصالح الوزير الأول، فإنه "تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية المتعلق بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز الروابط بين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنهم، استمعت الحكومة إلى عرض حول مختلف المكتسبات والمشاريع المنجزة في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الذاكرة الوطنية وترقيتها لاسيما لدى أبناء الجالية الوطنية بالخارج".

كما استمعت إلى عرض حول مشروع ربط بين شبكات الكهرباء لشمال و جنوب البلاد، يشمل عددا من المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرافقة الاستثمارات الاستراتيجية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم التنمية في المناطق الجنوبية، فضلا عن إمكانية إدماجها الاقتصادي في محيطها الإقليمي.

هذا ومن أجل ترقية الصناعة السينماتوغرافية استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما الذي أقره السيد رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تقديم تكوين عالي الجودة في مجال علوم وفنون السينما.

أخيرا، وفي إطار متابعة النهضة الرقمية الجارية حاليا استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات، لاسيما في جوانبه المتعلقة بتعزيز أدوات ضبط وتنظيم السوق الوطني وترقية الشفافية في مجال التجارة الخارجية، فضلا عن مرافقة المتعاملين الناشطين في مجال التصدير.