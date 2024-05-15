تيارت: تفكيك شبكة مختصة في تهريب المهاجرين

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتيارت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تدبير وتنظيم الهجرة غير شرعية عبر البحر وذلك باستقطاب الشباب الراغبين في القيام بالهجرة المنحدرين من بلدية تيارت والبلديات المجاورة لها و نقلهم عبر سيارات سياحية.

بعد تكثيف التحريات وتتبع نشاط وأماكن تواجد عناصر هاته الشبكة تم تحديد هويات منظمي هاته الرحلات السرية والبالغ عددهم ستة أشخاص يقومون بتدبير وتنظيم رحلات الإبحار السري انطلاقا من سواحل الولايات الغربية مقابل مبالغ مالية تقدر بـ130 مليون سنتيم للشخص الواحد.

العملية مكنت من توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 45 سنة وحجز وسيلتي النقل المستعملة في نقل الأشخاص، مع حجز مبلغ مالي يفوق 550 مليون سنتيم كعائدات إجرامية. أين تم رفع ضدهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية تدبير وتسهيل عمليات تهريب المهاجرين من التراب الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية.

سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.